Dänischer Fokus liegt nur auf Peru

Delaney und Poulsen wohl dabei

Thomas Delaney wird wohl in der Startformation der Dänen gegen Peru stehen. Foto: Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press

Anapa (dpa) - Die dänische Fußball-Nationalmannschaft kann in ihrem Auftaktspiel gegen Peru am 16. Juni wohl in Bestbesetzung antreten.