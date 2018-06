Dankert und Zwayer Video-Assistenten bei Kolumbien - Japan

Als Chef-Videoschiedsrichter in der Partie heute (14.00 Uhr) in Saransk agiert der Niederländer Danny Makkelie. Referee auf dem Platz ist Damir Skomina aus Slowenien. Zwayer und Dankert sind in Russland damit bereits das vierte Mal aktiv. Der Münchner Schiedsrichter Felix Brych kam hingegen in der ersten Turnier-Woche als Spielleiter auf dem Rasen noch nicht zum Zuge.