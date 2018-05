Darauf muss man achten beim Großen Preis von Monaco

Formel 1

Sebastian Vettel peilt in Monaco seinen 50. Karrieresieg an. Foto: Luca Bruno/AP

Monte Carlo (dpa) - Willkommen zum Formel-1-Spektakel von Monaco! Für Sebastian Vettel & Co. wird es heute (15.10 Uhr/RTL) nun so richtig ernst. Auf der riskantesten Stadtrundfahrt der Welt peilt der deutsche Ferrari-Star seinen 50. Karrieresieg an.