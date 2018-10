Darauf muss man beim Großen Preis von Japan achten

TITELVERTEIDIGER AUF KURS

50 Punkte liegt Hamilton in der Gesamtwertung bereits vor Vettel. Holt sich der Brite in Suzuka seinen neunten Saisonsieg, gibt es wohl kaum noch einen Zweifel an seinem fünften Weltmeistertitel. «Die letzten sechs Jahre mit diesem Team waren unfassbar, ich bin so stolz und dankbar für ihre harte Arbeit, die es mir ermöglicht hat, meine eigenen Fähigkeiten auszuschöpfen», sagte der Silberpfeil-Star. Auch die Statistik spricht für ihn: Seit Beginn der Hybridmotoren-Ära vor vier Jahren gewann stets ein Mercedes-Fahrer in Suzuka, allein dreimal war es Hamilton.

FERRARI UNTER DRUCK

Die völlig missratene Startplatzjagd vom Samstag macht dem WM-Zweiten Vettel das Leben noch schwerer. Schon im Training konnten die Ferrari nicht mit Mercedes mithalten. In der Qualifikation wählte die Scuderia zunächst die falschen Reifen, dann versteuerte sich Vettel. Von Rang acht muss schon einiges passieren, damit der Hesse doch noch an Hamilton vorbei kommt. «Was gibt es da groß für einen Plan?», knurrte der 31-Jährige. «Wie weit wir nach vorne kommen, werden wir sehen», fügte er hinzu. Zwar hat Vettel schon viermal in Suzuka gewonnen, im Ferrari aber noch nie.

HITZKOPF AM START

Max Verstappen ist zumindest auf den ersten Metern wohl das größte Risiko für Hamilton und seinen zweitplatzierten Teamkollegen Valtteri Bottas. Der Niederländer fährt im Red Bull als Dritter los und schert sich nicht groß um die Situation im Titelrennen. «Ist das überhaupt noch ein Kampf? Ich bin mir da nicht sicher», antwortete der 20-Jährige keck auf die Frage, ob er auf Hamilton oder Vettel Rücksicht nehmen werde.