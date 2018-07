Das bringt der Tag in Wimbledon

Wer zieht in die 3. Runde ein?

London (dpa) - In Wimbledon werden die ersten Drittrunden-Teilnehmer ermittelt. Die großen deutschen Hoffnungsträger Angelique Kerber und Alexander Zverev sind noch nicht wieder an der Reihe. Stattdessen führt Julia Görges das deutsche Quintett am Mittwoch auf Rasen an.