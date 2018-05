Das bringt der erste Tag des 101. Giro d'Italia

Italien-Rundfahrt

Der 101. Giro d'Italia beginnt in Jerusalem. Chris Froome vom Team Sky steht dabei unter besonderer Beobachtung. Foto: Ariel Schalit/AP

Der 101. Giro d'Italia beginnt in Jerusalem. Chris Froome vom Team Sky steht dabei unter besonderer Beobachtung. Foto: Ariel Schalit/AP

Jerusalem (dpa) - Der 101. Giro d'Italia beginnt am Freitag mit einem 9,7 Kilometer langen Prolog an einem besonderen Ort. Er startet in der Altstadt Jerusalems.