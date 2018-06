David Copperfield zeigt Zauberrequisiten

«Houdini mochte nicht viele andere Magier, weil sie ihn alle kopiert und seine Tricks geklaut haben - das Gefühl kenne ich», sagte Copperfield bei der Eröffnung der Ausstellung in der New Yorker Historical Society am Freitag.

Unter anderem ist eine Kiste zu sehen, die Houdini und seine Frau Bess benutzten, um heimlich Plätze zu tauschen, sowie Kostüme von Bess. Auch Requisiten von Copperfield selbst sind Teil der Ausstellung, beispielsweise die «Death Saw» (Todessäge), mit der Copperfield auf der Bühne vortäuscht, dass sein Körper in zwei Teile zersägt wird. «Auf dieses Stück bin ich sehr stolz.»

An der Magie fasziniere ihn vor allem die Erfindung, sagte Copperfield. «Das Radio, der Lautsprecher oder ein Flug zum Mond, das waren alles mal Zaubertricks - und dann werden sie Realität. Das ist eine wundervolle Hinterlassenschaft, und deswegen mache ich das alles.»

Der im US-Bundesstaat New Jersey geborene Copperfield gehört seit den 70er Jahren zu den bekanntesten und erfolgreichsten Zauberern der Welt. Die Schau «Summer of Magic: Treasures from the David Copperfield Collection» ist noch bis zum 16. September in dem Museum am Central Park zu sehen.