Denzel Washington will rechtzeitig aufhören

«Ich gehe in seinem Alter auch in Rente.» Redford hatte erklärt, seine neue Krimi-Komödie «The Old Man & the Gun» sei vermutlich sein letzter Film.

In dem Streifen, der 2019 in die Kinos kommen soll, spielt auch Washingtons Sohn John David mit. «Vielleicht macht mein Sohn auch bei meinen letzten Film mit», erklärte der 63-Jährige. Das Alter spiele für ihn generell aber keine große Rolle in seinem Beruf. «Egal, ob du 20, 40, 60 oder 82 bist. Es geht immer darum: Hast du einen guten Film gemacht, den die Leute sehen wollen?», sagte Washington weiter.

Der zweifache Oscar-Preisträger («Glory», «Training Day») spielt in «The Equalizer 2» erneut den ehemaligen CIA-Agenten Robert McCall, der auf eigene Faust Kriminalfälle löst. Der Actionfilm startet am Donnerstag in den deutschen Kinos.