Der Dalai Lama mag Schweizer Käse

Mitgefühl statt Geld

Der Dalai Lama (M), der religiöse Anführer von Tibet, wird von Tibetern, die in der Schweiz leben, am Tibet Institut empfangen. Foto: Ennio Leanza

Der Dalai Lama (M), der religiöse Anführer von Tibet, wird von Tibetern, die in der Schweiz leben, am Tibet Institut empfangen. Foto: Ennio Leanza

Zürich (dpa) - Das Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, ist zum Jubiläum eines buddhistischen Klosters in der Schweiz, doch gibt es einen zweiten Grund: «I like Swiss cheese - ich mag Schweizer Käse», sagte er verschmitzt lächelnd am Freitag bei einem Pressetermin in Zürich.