«Der Grinch» erobert die Kinocharts

Nordamerika-Charts

Der Weihnachtstrickfilm «Der Grinch» thront an der Spitze der Charts. Foto: Illumination/Universal Pictures

Der Weihnachtstrickfilm «Der Grinch» thront an der Spitze der Charts. Foto: Illumination/Universal Pictures

Los Angeles (dpa) - Er ist grün, griesgrämig und ein Hit an den nordamerikanischen Kinokassen: der Weihnachtstrickfilm «Der Grinch» hat am Wochenende den ersten Platz der Kinocharts in den USA und Kanada belegt.