Deutsches Rodel-Trio auf dem Podest - Geisenberger siegt

Beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck vorn: Natalie Geisenberger im Eiskanal. Foto: Expa/Stefan Adelsberger/APA

Innsbruck (dpa) - Die deutschen Rodlerinnen sind mit einem Dreifach-Erfolg in die Saison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt auf der Olympia-Bahn in Innsbruck-Igls setzte sich Olympiasiegerin Natalie Geisenberger in 1:19,619 Minuten durch.