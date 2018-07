Deutsches Trio raus - Kohlschreiber: «Niederlage schmerzt»

ATP-Turnier in Hamburg

Muss in Hamburg bereits nach der ersten Runde die Koffer packen: Peter Gojowczyk. Foto: Daniel Bockwoldt

Philipp Kohlschreiber ist in Hamburg völlig überraschend bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Foto: Daniel Bockwoldt

Hamburg (dpa) - Deutschlands Tennisprofis haben bei den German Open im superheißen Hamburg einen schwarzen Dienstag erlebt. In Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk schied bei der Sandplatzveranstaltung am traditionsreichen Rothenbaum am zweiten Turniertag ein Trio aus.