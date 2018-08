Die Spiele der deutschen Tennisprofis am Montag

Serena Williams und Titelverteidiger Rafael Nadal bestreiten die erste Abendveranstaltung im Arthur-Ashe-Stadium. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Alexander Zverev sind wie weitere sieben Deutsche erst am Dienstag in New York an der Reihe.

Die Spiele der Deutschen:

JULIA GÖRGES (Bad Oldesloe) - ANNA KALINSKAJA (Russland) Die 29-jährige Görges schaffte eine Woche vor dem US-Open-Start erstmals den Sprung in die Top 10 der Welt. Im vergangenen Jahr scheiterte die Wimbledon-Halbfinalistin im Achtelfinale an der späteren Siegerin Sloane Stephens. Die 19-jährige Kalinskaja spielte sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld.

TATJANA MARIA (Bad Saulgau) - AGNIESZKA RADWANSKA (Polen) In den bisherigen drei Vergleichen war die 31-jährige Maria stets chancenlos. Die zwei Jahre jüngere Polin war schon die Nummer zwei in der Welt, spielte aber zuletzt nicht mehr so erfolgreich.

CARINA WITTHÖFT (Wentorf bei Hamburg) - CAROLINE DOLEHIDE (USA) Für die 23-jährige Witthöft war es bisher eine enttäuschende Saison mit vielen Erstrunden-Niederlagen. Gegen die 19-jährige Amerikanerin hat Witthöft in einem Duell auf Augenhöhe aber ihre Chance.

MISCHA ZVEREV (Hamburg) - TAYLOR FRITZ (USA) Der gerade 31 gewordene ältere der beiden Zverev-Brüder gewann zwei der drei bisherigen Duelle und erreichte im Vorjahr das Achtelfinale. Der 20-jährige Fritz war vor drei Jahren Juniorensieger der US Open.

PETER GOJOWCZYK (München) - NICOLAS JARRY (Chile) Erstmals seit vier Jahren steht Gojowczyk wieder im Hauptfeld der US Open. Auf Sand in Hamburg war er zuletzt im ersten Vergleich ohne Chance gegen den 22-jährigen Jarry.

FLORIAN MAYER (Bayreuth) - BORNA CORIC (Kroatien) Der 34-jährige Mayer hat Ende April angekündigt, nach diesen US Open aufzuhören. Die dritte Runde war dort sein bestes Ergebnis. Gegen den 21-jährigen Coric hat der Bayreuther noch nie gespielt. Der einstige Juniorensieger schlug im Vorjahr Alexander Zverev in Runde zwei.

Außerdem sehenswert:

Titelverteidiger RAFAEL NADAL steht in der ersten Runde vor einer pikanten Aufgabe gegen seinen Landsmann DAVID FERRER, einst sein Gegner in einem French-Open-Finale. Im direkten Vergleich führt Nadal aber 24:6. Die im letzten Jahr wegen der Geburt ihrer Tochter fehlende 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin SERENA WILLIAMS spielt zuvor gegen die Polin MAGDA LINETTE. Die letztjährige Damen-Siegerin SLOANE STEPHENS beginnt gegen die Russin JEWGENIA RODINA. Auch die Ex-Sieger ANDY MURRAY und JUAN MARTIN DEL POTRO sind im Einsatz.