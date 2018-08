Die Spiele der deutschen Tennisprofis bei den US Open

Matches am Mittwoch

Julia Görges trifft am Mittwoch bei den US Open auf die Russin Jekaterina Makarowa. Foto: Afp7/AFP7 via ZUMA Wire

New York (dpa) - Die Zweitrunden-Gegnerinnen von Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria bei den US Open haben es in sich. Besonders Witthöft darf sich am Mittwoch aber auch auf einen großen Tennis-Auftritt in New York freuen.