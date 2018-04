Diego Boneta mischt bei «Terminator»-Fortsetzung mit

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Mexikos Nachwuchs-Star Diego Boneta (27, «Rock of Ages», «Pretty Little Liars») arbeitet weiter an seiner Hollywood-Karriere. Sprecher des Schauspielers und Sängers haben dem Kinoportal «TheWrap» bestätigt, dass Boneta im sechsten «Terminator»-Film mitspielen wird.