Diego Luna gibt USA Mitschuld an Gewalt in Mexiko

Kriminalität

Diego Luna vermisst das Mexiko seiner Kindheit. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Diego Luna vermisst das Mexiko seiner Kindheit. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Berlin (dpa) - Der mexikanische Schauspieler Diego Luna (38, «Rogue One: A Star Wars Story») gibt den USA eine Mitschuld an der eskalierenden Gewalt in seinem Heimatland.