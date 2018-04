Domhnall Gleeson mit weiblichen Stars in Mafia-Film

Neues aus Hollywood

Der irische Schauspieler Domhnall Gleeson 2016 in London. Foto: Will Oliver

Los Angeles (dpa) - Der irische Schauspieler Domhnall Gleeson (34, «Star Wars: Die letzten Jedi») will es in dem Mafia-Streifen «The Kitchen» mit drei weiblichen Stars aufnehmen. Er verhandelt um eine Rolle an der Seite von Tiffany Haddish («Girls Trip»), Melissa McCarthy («Ghostbusters») und Elisabeth Moss («The Square»), wie «Variety» berichtet.