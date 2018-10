Dornröschenschlaf

Bei dem Märchenbuch handelt es sich um die Jubiläumsausgabe der von den Brüdern Grimm gesammelten Kinder- und Hausmärchen. Sie ist in den Jahren 1907 bis 1909 in drei Bänden im Leipziger Turm-Verlag erschienen. Und noch heute kann man die Jubiläumsausgabe erwerben, inzwischen als Taschenbuch bei Insel.

Das Besondere an eben dieser Gesamtausgabe sind die wunderschönen Bilder des Malers Otto Ubbelohde (1867-1922) aus Marburg. Die knapp 450 Federzeichnungen zu allen Märchentexten zeigen ein ausgesprochen hessisches Lokalkolorit. Immer wieder sieht man hier Landschaften und Bauwerke aus der Umgebung des Lahntals sowie hessische Trachten. Neun Jahre arbeitete Ubbelohde, der zu den bekanntesten deutschen Jugendstilkünstlern gehört, an dem Projekt, für das er nicht mal einen Auftrag hatte.

„Vor allem ging es Ubbelohde um die Erhabenheit der Natur“, erzählt Ludwig Rinn, Vorsitzender der Otto-Ubbelohde-Stiftung, im Haus des Malers in Goßfelden nördlich von Marburg.

Hier im heutigen Ubbelohde-Museum kann Rinn einige Schätze zeigen. Da steht nicht nur der Schreibtisch des Malers noch genau dort im Atelier, wo die Bilder einst entstanden sind. Dort hängen auch die Originale der Märchenzeichnungen – viel kleiner, als man vermutet hätte und teils schon etwas vergilbt, aber darum nicht weniger imposant anzuschauen.

Besonders gerne hat Ubbelohde die Landschaft rund um das eigens für ihn gebaute Atelierhaus in Goßfelden an der Lahn gezeichnet. Heimatkundige können Ubbelohdes Märchenszenen leicht lokalisieren. Rapunzels langes Haar etwa hängt aus dem Turmhäuslein in Amönau (Kreis Marburg-Biedenkopf). Eine gewisse künstlerische Freiheit ließ sich Ubbelohde allerdings, er drehte den Turm nämlich um 90 Grad und gestaltete auch das Untergeschoss etwas anders. „In den Zeichnungen geht es auch nicht um die Einheit des Ortes“, schildert Ubbelohde-Kenner Ludwig Rinn. Ein zweites Bild zu „Rapunzel“ lässt sich nämlich Runkel im Landkreis Limburg-Weilburg zuordnen.

"Im Schlosshof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen; auf dem Dache saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand." (aus "Dornröschen")

Eindeutig identifizierbar ist der Kirchturm von Sterzhausen bei „Hans im Glück“, Frau Holle blickt nach Caldern (beide Landkreis Marburg-Biedenkopf) und in der „Gänsemagd“ sind Ähnlichkeiten mit dem Schlosstor in Marburg unübersehbar. Das passt insofern gut, da ja auch Jacob und Wilhelm Grimm in Marburg studierten.

Echt hessisch sind die Märchen der Brüder Grimm aber eben gerade keineswegs alle. Die Brüder wurden zwar in Hanau geboren, studierten in Marburg und lebten dann in Kassel. Doch die Märchen, die sie sich erzählen ließen, stammen nicht, wie gemeinhin verbreitet, aus dem einfachen Volk. Jacob und Wilhelm Grimm haben sich vielmehr so gut wie alle Märchen in ihrer Kasseler Wohnung zutragen lassen. Erzählerinnen waren oft gebildete junge Frauen aus großbürgerlichen, hugenottischen Familien. Und – um wieder zu „Dornröschen“ zu kommen – so geht auch dieses Märchen durch mündliche Weitergabe über Marie Hassenpflug auf Charles Perraults französische Erzählung „La belle au bois dormant“ („Die schlafende Schöne im Wald“) zurück. So hat sich die Verheimatung der Märchen in Hessen erst nachträglich und vor allem aufgrund der Bilder von Otto Ubbelohde vollzogen. Aber dennoch darf man auch heute noch getrost erzählen, dass Dornröschen einstmals im Weilburger Schloss schlief.

Das Haus des Malers Otto Ubbelohde in Goßfelden (Otto-Ubbelohde-Weg 30) ist bei freiem Eintritt samstags und sonntags zwischen 11 und 17 Uhr und in den Wintermonaten zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet.

Das Märchen von Dornröschen

Zur Geburt seiner Tochter lädt ein Königspaar zu einem Fest. Dazu kommen auch zwölf Feen, die dem Kind gute Wünsche mit auf den Lebensweg geben sollen. Eine dreizehnte Fee, die nicht eingeladen wurde, belegt das Mädchen aus Wut mit einem Fluch: an seinem fünfzehnten Geburtstag soll die Prinzessin sich an einer Spindel stechen und daran sterben. Eine andere Fee kann den Todesfluch noch in einen hundertjährigen Schlaf umwandeln. Der König erlässt nun den Befehl, alle Spindeln im Königreich zu verbrennen. Doch an ihrem fünfzehnten Geburtstag erkundet die Prinzessin ein Turmzimmer, in dem sie eine alte Frau beim Spinnen antrifft. Das Mädchen möchte es auch einmal versuchen, sticht sich mit der Spindel in den Finger und fällt gemeinsam mit dem gesamten Hofstaat in einen tiefen Schlaf. Hundert Jahre später durchdringt ein Prinz die Dornenhecke, die inzwischen um das Schloss gewachsen ist, und küsst die Prinzessin wach, woraufhin auch der Schlaf des Hofstaats beendet ist. Dornröschen und der Prinz heiraten.