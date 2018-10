Drehstart für «Die Känguru-Chroniken» in Berlin

Skurril

Mainz (dpa) - Die Dreharbeiten zur Verfilmung des erfolgreichen Hörspiels «Die Känguru-Chroniken» haben in Berlin und Umgebung begonnen. Im kommenden Jahr soll die Komödie dann in die Kinos kommen und anschließend im TV zu sehen sein, teilte das ZDF am Dienstag mit.