Drehstart für Renée Zellweger in Judy-Garland-Rolle

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Renée Zellweger (48, «Bridget Jones' Baby») ist kaum wiederzuerkennen. Für den Drehstart der Filmbiografie «Judy» hat sich der gewöhnlich blonde Star in die brünette Sängerin verwandelt. An ihrer Seite spielen Jessie Buckley, Finn Wittrock und Michael Gambon mit. Nach Mitteilung der Produzenten sind die Dreharbeiten in dieser Woche angelaufen.