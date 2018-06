Drei Zahnbürsten und Williams-Biografie: Kroos ist bereit

In der ProSieben-Sendung «Late Night Berlin» war der 28-Jährige per Skype zugeschaltet und berichtete von seinen letzten Besorgungen: Eine Dreierpackung Zahnbürsten und die Biografie von Sänger Robbie Williams: «Die werde ich beenden, hab' ich schon angefangen.»

Der Champions-League-Sieger von Real Madrid betonte, dass sich die Nationalspieler um viele Dinge nicht selbst kümmern müssten. «Grundsätzlich ist es ja so, dass uns der Arsch schon ein bisschen hinterhergetragen wird. Sprich: So viel muss ich gar nicht mitnehmen. Das Meiste ist schon da.» Auch seine Fußballschuhe seien schon in Moskau.

Die Nationalspieler will von Frankfurt aus in Richtung WM-Titelverteidigung starten. Das erste Spiel hat das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag gegen Mexiko.