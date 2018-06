Durch Englands Sieg: Belgien fürs Achtelfinale qualifiziert

Mit jeweils sechs Punkten und 8:2 Toren sind die europäischen Mitfavoriten nicht mehr von den Plätzen eins und zwei zu verdrängen. Im direkten Duell in Kaliningrad entscheidet sich am Donnerstag (20.00 Uhr), wer die Gruppe G gewinnt. Bei einem Unentschieden würde die Fair-Play-Wertung zählen. Belgien hatte seinerseits am Samstag dank je zwei Treffern von Romelu Lukaku und Eden Hazard mit 5:2 gegen Tunesien gewonnen.

Vor vier Jahren scheiterten die Roten Teufel im Viertelfinale. Belgiens bestes WM-Ergebnis ist bisher ein vierter Platz bei der Endrunde 1986 in Mexiko.