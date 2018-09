Einheitswippe wieder in Bewegung

Baugenehmigung verlängert

Die Computergrafik zeigt den Entwurf von Milla & Partner für das in Berlin geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal. Foto: Milla & Partner

Berlin (dpa) - In den geplanten Bau des Einheits- und Freiheitsdenkmals in Berlin kommt wieder Bewegung. Die Oberste Bauaufsicht verlängerte am Donnerstag die Baugenehmigung für die sogenannte Einheitswippe ohne Änderungen.