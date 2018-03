Einsamer Kater sucht Frau mit marxistischer Weltanschauung

Liebe, Sex und Sozialismus

Berlin (dpa) - Mit einer unscheinbaren Zeitungsannonce sucht ein 28-jähriger Ost-Berliner ein «nettes, schlankes Schmusekätzchen». Der «einsame Kater» weiß genau, was für eine Frau er will: «Bedingung m-l WA», heißt es in der Anzeige, die in einer neuen Ausstellung im Berliner DDR-Museum präsentiert wird.