Eintracht-Keeper Trapp: «Davon erzählst du dein Leben lang»

«Wir haben eine tolle Gruppe mit attraktiven Gegnern. Das wird für uns alle eine geile Erfahrung», sagte Nationalspieler Kevin Trapp am Mittwoch. Die Eintracht fliegt am Vormittag nach Marseille, wo am Donnerstag (18.55 Uhr) das Auftaktspiel bei Olympique Marseille unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Die Franzosen wurden für wiederholtes Fehlverhalten ihrer Fans bestraft. Eintracht-Anhänger dürfen sich wegen eines Aufenthaltsverbots am Spieltag nicht einmal in der Stadt aufhalten.

Für die Frankfurter ist ein friedlicher Ablauf zum Start in die internationale Saison auch maßgeblich für die weiteren Spiele. Beim Gastspiel bei Lazio Rom im Dezember will der Bundesligist 15 000 statt der vorgesehenen 7000 Auswärtskarten bekommen. «Das schaffen wir nur, wenn es in Marseille friedlich bleibt», sagte Präsident Peter Fischer laut «Bild»-Zeitung. Torwart Trapp erinnert an 2013 und die Stimmung an den Europa-Abenden, das «vergisst man als Spieler nie mehr, das sind Momente, von denen erzählst du dein Leben lang».