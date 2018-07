Erinnerungszeichen statt Stolpersteine

München gedenkt der NS-Opfer

Eine weiße Rose steckt an den Erinnerungstafeln für Franz und Tilly Landauer in München. Foto: Matthias Balk

München (dpa) - Anstelle von Stolpersteinen erinnern in der Stadt München jetzt Tafeln und Stelen an Opfer des Terrorregimes der Nationalsozialisten. Die ersten drei Erinnerungszeichen wurden am Donnerstag vor den ehemaligen Wohnhäusern der Ermordeten enthüllt.