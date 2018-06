Erste WM-Entscheidung nach Videobeweis

Elfmeter für Frankreich

Das Foul von Joshua Risdon an Antoine Griezmann führt nach Videobeweis zum Elfmeter für die Franzosen. Foto: Andreas Gebert

Kasan (dpa) - Bei der Fußball-WM in Russland hat es erstmals eine Entscheidung nach einem Videobeweis gegeben. Im Spiel zwischen Frankreich und Australien in Gruppe C entschied Schiedsrichter Andres Cunha aus Uruguay nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten auf Strafstoß für die Franzosen.