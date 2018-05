Erster Trailer: Rami Malek als Freddie Mercury

In dem am Dienstag veröffentlichten 90 Sekunden langen Video überzeugt Malek in der Rolle des Frontmanns der britische Kultband Queen. Die Filmbiografie kommt Anfang November in die Kinos.

Das Biopic soll den Aufstieg der legendären Band in den 1970er Jahren bis zum Tod des Leadsängers im Jahr 1991 zeigen. Der Queen-Auftritt beim Live-Aid-Konzert 1985 soll ein zentraler Aspekt sein. Zu den größten Hits der Band gehören die Songs «We Will Rock You», «We Are The Champions» und «Bohemian Rhapsody». Mercury starb mit 45 Jahren an Aids.