Ethan Hawke als Geiselnehmer in «Stockholm»

Neues aus Hollywood

Ethan Hawke 2016 beim Filmfestival in San Sebastian. Foto: Javier Etxezarreta

Ethan Hawke 2016 beim Filmfestival in San Sebastian. Foto: Javier Etxezarreta

Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Ethan Hawke (47, «Boyhood») feiert diese Woche beim New Yorker Tribeca-Filmfestival die Premiere des Geiselthrillers «Stockholm». In einem beim Kinoportal «Deadline.com» veröffentlichten Filmtrailer ist Hawke als nervöser Bankräuber zu sehen, der sich mit Geiseln in einer Stockholmer Band verschanzt hat.