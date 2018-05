Ewan McGregor in Remake von Kriegs-Klassiker

In dem geplanten Remake des französischen Filmklassikers «Ich und die Kuh» (1959) soll er einen Kriegsgefangenen spielen, der mit Hilfe einer Kuh namens Marguerite aus Deutschland in seine französische Heimat flüchten will.

Regie bei «The Cow» führt Marc Forster (48), wie das US-Branchenblatt «Variety» am Montag berichtete. Der deutsch-schweizerische Regisseur ist für Filme wie «Ein Quantum Trost», «World War Z» und «Monster's Ball» bekannt. Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs würde sich eine «sehr humorvolle, persönliche und gefühlvolle» Beziehung entwickeln, sagte Forster dem Filmblatt über das ungewöhnliche Filmgespann. Für den Originalfilm «La Vache et le Prisonnier» holte Regisseur Henri Verneuil 1959 den französischen Komiker Fernandel vor die Kamera.

Forster will im Herbst mit den Dreharbeiten beginnen. Mit McGregor drehte er zuletzt den Disney-Film «Christopher Robin», der Mitte August in den deutschen Kinos anlaufen soll.