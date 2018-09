Ex-Bond-Girl Denise Richards hat geheiratet

«Die Gerüchte sind wahr. Dies ist mein Ehemann Aaron, wir haben gerade geheiratet», erklärt Richards im Hochzeitskleid an der Seite von Schauspieler Aaron Phypers in einem kurzen Video beim US-Sender Bravo. Die Zeremonie habe im kleinen Kreis in dem Küstenort Malibu stattgefunden, berichtete das Portal «People.com».

Das frühere Bond-Girl («James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug») war von 2002 bis 2006 mit dem Schauspieler Charlie Sheen («Two And A Half Men») verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter, die heute 13 und 14 Jahre alt sind. Richards hat zudem eine siebenjährige Adoptivtochter.

Phypers war zuvor mit der «Desperate Housewives»-Schauspielerin Nicollette Sheridan verheiratet, die Ehe wurde im Sommer geschieden.