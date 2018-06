Ex-Champions Mayer und Kohlschreiber erreichen Achtelfinale

Mayer, Sieger von 2016, bezwang in nur 62 Minuten den Franzosen Richard Gasquet mit 6:2, 6:2. Kohlschreiber, Sieger von 2011, führte 4:6, 6:4, 2:1, als sein Gegner Marton Fucsovics aus Ungarn verletzungsbedingt aufgeben musste. In der Runde der letzten 16 trifft Kohlschreiber nun auf den Australier Matthew Ebden, der Gegner von Mayer wurde noch am Dienstag im Duell der Italiener Andreas Seppi und Matteo Berrettini ermittelt.

In der ersten Runde gescheitert ist hingegen Mischa Zverev. Der ältere Bruder des Weltranglistendritten Alexander Zverev musste sich dem Russen Karen Chatschanow mit 6:7 (5:7), 3:6 geschlagen geben. Mischa Zverev ist mit seinem Bruder aber noch im Doppelwettbewerb vertreten. Am Montag waren bereits die drei Deutschen Jan-Lennard Struff, Matthias Bachinger und Maximilian Marterer in der ersten Runde des mit 1,984 Millionen Euro dotierten Turniers ausgeschieden.

Alexander Zverev (gegen Borna Coric/Kroatien) und der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Roger Federer (gegen Aljaz Bedene/Slowenien) griffen ebenfalls am Dienstag noch ins Geschehen ein. Alexander Zverev hatte vergangenes Jahr das Finale von Halle gegen den Schweizer Federer in zwei Sätzen verloren.