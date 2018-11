FCI verspielt Führung - MSV setzt sich von Ingolstadt ab

Die «Schanzer» kamen trotz der Führungstore von Phil Neumann (56. Minute) und Frederic Ananou (61.) nicht über ein 2:2 (0:0) bei Holstein Kiel hinaus und sind seit acht Spielen sieglos. Kingsley Schindler (64./Foulelfmeter) und Stefan Thesker (88.) schafften für den zu Hause ungeschlagenen Gastgeber den Ausgleich. Die Bilanz von Ingolstadts Neu-Trainer Alexander Nouri bleibt schwach: zwei Punkte aus sechs Partien in der 2. Fußball-Bundesliga.

Der Tabellenvorletzte MSV Duisburg feierte dagegen am Samstag den ersten Heimsieg der Saison. Spielerisch nicht überzeugend, aber äußerst effektiv holten die «Zebras» gegen den SC Paderborn mit 2:0 (1:0) die ersten Punkte vor heimischer Kulisse. Durch diesen Erfolg ist der MSV mit 9 Zählern punktgleichen mit dem 1. FC Magdeburg, der auf Rang 15 liegt.

Magdeburg kassierte am Samstag mit 1:3 (0:1) bei Darmstadt 98 die dritte Pleite in Folge. «In Magdeburg ticken die Uhren auch nicht anders, da wird man an Punkten gemessen», antwortete FCM-Coach Jens Härtel auf die Frage nach einer möglicherweise aufkommenden Trainer-Diskussion.

Auf Tabellenplatz 16 steht mit ebenfalls neun Punkten der SV Sandhausen, der schon am Freitagabend mit 1:3 (1:2) bei Dynamo Dresden unterlag. Es war für Sandhausen die erste Niederlage im dritten Spiel unter ihrem neuen Trainer Uwe Koschinat.

Am Freitag hatte der VfL Bochum mit 2:2 (2:0) bei der SpVgg Greuther Fürth wieder eine Führung verspielt und musste sich - wie schon beim 3:3 gegen Jahn Regensburg, als der Ausgleich ebenfalls in der Nachspielzeit fiel - mit einem Punkt begnügen. «Schon wieder in der Nachspielzeit - das ist absolut enttäuschend», kommentierte VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzielorz.