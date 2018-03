Fahri Yardim macht sich gern mal den «Horst»

Bei bestimmten Dreharbeiten löse sich das Selbst eines Schauspielers auf. «Alle Eitelkeiten und Konstruktionen des Egos zerschmettern im Moment der Überwindung», so Yardim. In der Serie «Jerks» erlebt er an der Seite von Christian Ulmen heikle Situationen. Die zweite Staffel ist ab dem 29. März auf dem Video-on-Demand-Portal Maxdome zu sehen.