Fall Bill Cosby: Jury beginnt mit Beratungen

Vorwurf sexueller Nötigung

Norristown (dpa) - Im neu aufgerollten Strafprozess gegen Bill Cosby (80) ist nun die Jury an der Reihe. Die zwölf Juroren sollten am Mittwoch mit ihren Beratungen beginnen, sagte Richter Steven O'Neill am Dienstagabend US-Medienberichten zufolge am Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania.