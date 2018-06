Favre begeistert von Neymar: «Ein großer Spieler»

Neymar sei das Plus der Brasilianer, «ein großer Spieler». Der 60-Jährige zählt die Seleção aber nicht allein wegen Neymar zu den Topfavoriten auf den WM-Titel. Die Mannschaft von Nationalcoach Tite sei mit dem früheren Brasilien nicht zu vergleichen, sagte Favre. «Die Balance, der Realismus tut ihnen gut.» Brasilien startet am Sonntag mit dem Spiel gegen die Schweiz in das Turnier in Russland.