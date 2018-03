Federer mit Auftakt-Rekord: 17 Siege am Stück

Turnier in Indian Wells

Roger Federer hat zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere zu Saisonbeginn 17 Siege am Stück geschafft. Foto: Mark J. Terrill

Indian Wells (dpa) - Tennis-Star Roger Federer hat zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere zu Saisonbeginn 17 Siege am Stück geschafft. Der 36 Jahre alte Schweizer erreichte beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells dank eines 5:7, 6:4, 6:4-Erfolgs über den Kroaten Borna Coric das Endspiel.