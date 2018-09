Filmfest Venedig: Jennifer Kent prangert Massenmord an

Einzige Frau im Wettbewerb

Venedig (dpa) - Die einzige Frau im Venedig-Wettbewerb hat einen der brutalsten Beiträge des Filmfestivals in Venedig vorgelegt. Die Australierin Jennifer Kent prangert in «The Nightingale» den Massenmord an Aborigines und die Gewaltbereitschaft der britischen Kolonialisten an.