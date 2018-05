Frankfurt ärgert Bayern - Bamberg führt 2:0

Der Hauptrunden-Achte siegte im zweiten Viertelfinalspiel gegen den deutschen Pokalsieger 75:69 (42:35) und hat damit für die erste Bayern-Niederlage unter Trainer Dejan Radonjic gesorgt. Meister Brose Bamberg fehlt nach dem 90:82 (46:50) bei den Telekom Baskets Bonn noch ein Erfolg zum Einzug ins Playoff-Halbfinale.

Frankfurt war über die komplette Spielzeit die bessere Mannschaft. Das Team von Trainer Gordon Herbert hatte immer die passende Antwort auf die kurzen guten Münchner Phasen. Neben Bundesliga-Topscorer Philip Scrubb (15 Zähler) erzielten zudem fünf weitere Frankfurter Profis zweistellige Punktzahlen. Für die Münchner traf der US-Amerikaner Jared Cunningham (14) am besten.

Den Bayern droht dazu der Ausfall von Vladimir Lucic. Der serbische Leistungsträger zog sich gegen Ende des dritten Viertels eine Schulterverletzung zu und kehrte danach nicht mehr auf das Parkett zurück. Am Samstag (20.30 Uhr) findet das dritte Aufeinandertreffen in München statt.

Titelverteidiger Bamberg kann dagegen nach dem 90:82 in Bonn wohl für die Runde der letzten Vier planen. Die Franken profitierten beim Auswärtssieg von einem starken vierten Viertel (27:12) und können in der heimischen Arena am Samstag (14.15 Uhr) das Halbfinale perfekt machen. Der frühere NBA-Profi Dorell Wright war mit 21 Punkten erfolgreichster Bamberger Schütze.