Frankreichs Weltmeister auf den Champs-Élysées gefeiert

Die Menschen feierten euphorisch das siegreiche Fußball-Team mit Trainer Didier Deschamps und den Spielern. Über dem Boulevard stiegen Militärjets auf, die Rauchspuren in den Farben der Nationalflagge hinter sich herzogen.

Der Bus der Nationalmannschaft war mit einer rund zweistündigen Verspätung an der Place Charles de Gaulle am Triumphbogen angekommen. Die Abfahrt des Mannschaftsbusses am Flughafen Roissy hatte sich verzögert, wie französische Medien berichteten. Die Spieler stiegen dann in der Nähe der Champs-Élysées in einen offenen Doppeldeckerbus um. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben rund 2000 Beamte im Einsatz.

Im Élyséepalast - dies ist der Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron - warteten laut Fernsehsender BFMTV rund 3000 Menschen auf die Ankunft der Fußball-Helden. Macron hatte zu dem Empfang auch viele junge Sportler eingeladen.