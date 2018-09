Franziska Rubin kündigt Rückkehr nach Deutschland an

TV-Moderatorin

Franziska Rubin will zurück nach Deutschland. Foto: Georg Wendt

Leipzig (dpa)- Nach dem Abenteuer Australien will die ehemalige TV-Moderatorin Franziska Rubin (50) zurück nach Deutschland. Das sagte die gebürtige Hannoveranerin am Freitagabend in der Talkshow «Riverboat» auf die Frage, ob für sie ein Rückkehr denkbar sei.