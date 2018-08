Französischer Starkoch Joël Robuchon gestorben

Abschied

Paris (dpa) - Der französische Starkoch Joël Robuchon ist tot. Er starb am Montag in Alter von 73 Jahren in Genf, wie sein Pressebüro der Deutschen Presse-Agentur in Paris auf Anfrage bestätigte. Robuchon gehörte zu den Wegbereitern der «Nouvelle Cuisine» und führte eine weltweite Gastronomiegruppe.