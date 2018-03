Freche Komödie für ««Wunder»-Star Jacob Tremblay

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Der kanadische Nachwuchsstar Jacob Tremblay (11) ist durch ernste Rollen bekannt. In «Raum» mimte er einen kleinen Jungen, der mit seiner Mutter gefangen gehalten wird, in «Wunder» einen Schüler, dessen Gesicht durch ein Gendefekt entstellt ist. Das wird sich mit der geplanten Komödie «Good Boys» ändern, wie «Deadline.com» berichtet. Der Elfjährige soll darin einen von vier Jungen spielen, die die Schule schwänzen und in allerhand Abenteuer verwickelt werden.