Frei.Wild auf Platz eins der Album-Charts

Schlager-Interpreten, Rapper und Rockstars teilen sich die folgenden Plätze der Top 5 Album-Charts. Auf Platz zwei liegt die Schlagersängerin Beatrice Egli («Wohlfühlgarantie»), gefolgt von den Rappern Ruffiction mit dem Album «Ausnahmezustand». Judas Priest rutscht von zwei auf vier, das Schlager-Duo Fantasy vom Spitzenplatz auf die Fünf.

In den Single-Charts können sich Marshmello & Anne-Marie mit «Friends» auf dem Spitzenplatz halten. Auch sonst sieht es in den Top 5 ähnlich aus wie in der vergangenen Woche: Olexesh feat. Edin bleiben mit «Magisch» auf Platz zwei. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen belegen mit «These Days» weiter Rang drei und Rapper Drake mit «God's Plan» Platz vier. Auf der Fünf steigt der Hip Hop-Track «Kriminell» von Azet & Zuna & Noizy ein.