Freier Tag für Brasilien - Marcelo verletzt

Die Mannschaft von Nationalcoach Tite spielt in der Runde der letzten 16 Teams am Montag gegen Mexiko. Ob Linksverteidiger Marcelo dann mitwirken kann, ist noch unklar. Der Champions-League-Sieger von Real Madrid war gegen Serbien wegen eines Hexenschusses schon früh in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. «Er wird am Donnerstag behandelt und in ein oder zwei Tagen können wir eine konkretere Aussage machen», sagte Brasiliens Teamarzt Rodrigo Lasmar.