Gary Barlow: War früher extrem einsam

Take-That-Sänger

München (dpa) - Take-That-Sänger Gary Barlow (47) denkt mit gemischten Gefühlen an die Spitzenzeiten der Boyband in den 90er Jahren zurück. «Plötzlich hast du keinerlei Alltag mehr, nichts, was dich irgendwie am Boden hält», sagte Barlow dem «Playboy».