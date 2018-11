Gaultiers Teddy war «der erste Transgender-Bär»

«Enfant terrible»

Berlin (dpa) - Jean Paul Gaultier (66) hat in seinem Kinderzimmer auf ungewöhnliche Weise mit Geschlechterrollen gespielt. «Ich habe schon als Kind meinem Teddy Nana kegelförmige BHs aufgenäht. Wenn man so will, war Nana der erste Transgender-Bär», sagte Gaultier der «Gala» in einem Interview.