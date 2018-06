Gegen Senegal: Nächste Niederlage für DFB-Gegner Südkorea

Bereits in den Spielen zuvor hatte Südkorea beim 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina und dem 0:0 gegen Bolivien nicht überzeugt. Die Asiaten sind am 27. Juni in Kasan letzter deutscher Gruppengegner.

Für Senegal war es indes nach einem 0:0 in Luxemburg und einem 1:2 in Kroatien der erste Erfolg in der Vorbereitung. Die Afrikaner, die zum zweiten Mal nach 2002 an einer WM teilnehmen, treffen in Gruppe H auf Kolumbien, Polen und Japan.