Gerhard Richter kritisiert «Werk ohne Autor»

«Keine 1:1-Biografie»

Köln (dpa) - Gerhard Richter ist überhaupt nicht angetan von dem an sein Leben angelehnten Film des deutschen Oscarpreisträgers Florian Henckel von Donnersmarck. «Werk ohne Autor» sei ihm «zu reißerisch», sagte der 86 Jahre alte Maler am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Köln.