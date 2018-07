Golf-Routinier Langer mit starkem Auftritt

Der 60-Jährige benötigte am Samstag 68 Schläge auf dem schweren Par-71-Kurs an der schottischen Ostküste und verbesserte sich mit insgesamt 212 Schlägen auf den vorerst geteilten 28. Rang. Es war Langers bisher beste Runde in diesem Turnier.

Der älteste Spieler beim dritten Major-Turnier des Jahres hatte sich im Vorjahr mit dem Sieg bei der British-Senior-Open in Wales für das Major-Turnier in Carnoustie qualifiziert. Den Golfplatz kennt der Masters-Champion von 1985 und 1993 bestens: 2010 gewann Langer auf dem Carnoustie Golf Links seinen ersten British-Open-Titel bei den über 50-Jährigen.

Die bisher beste Runde des Tages spielte der Engländer Justin Rose mit 64 Schlägen. Der Olympiasieger von Rio machte damit einen Sprung von Platz 65 auf den vorerst geteilten sechsten Rang. Allerdings hatte rund die Hälfte der Teilnehmer die Runde noch nicht beendet.

Für Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer war die British Open bereits nach dem zweiten Tag zu Ende. Der 33-Jährige aus Mettmann hatte als 80. den Cut verpasst und schied aus.